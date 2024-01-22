根據經濟部產業發展署發布的數據顯示，2026年全球AI半導體市場將達到860.8億美元的規模。而近年來，通用人工智慧（General Artificial Intelligence，GAI）引領我們走向另一個全新的時代。若與以往的AI比較，雖然都是基於機器學習，但在如何活用學習結果則有思維上的重要差異。這種全方位的學習和應用能力，使得GAI在解決複雜問題和推動科技創新的方面含有巨大潛力。

2023到2028年將會是GAI的快速成長期，根據工研院發布的資料來看，估計全球市場規模將從113億美元上升至519億美元，5年間平均的年複合成長率為35.6%。目前全球最大市場為北美，不過亞洲是成長最快的，約有70%企業研究其潛在應用或投資，預估2025年將有30%的企業導入GAI技術，應用需求為文件生成、程式設計及對外營運銷售等範疇，受GAI影響的行業可說是漫山遍野。

以技嘉來看，其在今年CES中發表電競筆電機種，包括搭載Intel Core 14 代HX系列處理器的AORUS 17X 、AORUS 16X，以及採用 Intel Core Ultra處理器的AORUS 15。技嘉也稱上述三款新機為「AI 電競筆電」，皆搭載NVIDIA GeForce RTX 40系列獨立顯示卡，在AI製圖的生產效率上比一般未搭載獨立顯示卡的筆電效率高20倍，另外它亦將配置微軟的 Copilot專屬按鍵，方便隨時與生成式AI展開對話。