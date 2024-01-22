弗里茨的女友里多(中)在觀眾席聲援。（美聯社）

澳網第12種子弗里茨（Taylor Fritz）在男單16強奮力擊退希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），弗里茨的金髮網紅女友里多（Morgan Riddle）這下有麻煩了。里多在賽前與弗里茨打賭，如果他打贏西西帕斯，里多就要吃下一整罐的維吉麥！而且弗里茨賽後也公開說了，他會確保里多兌現她的諾言。

維吉麥（Vegemite）是澳洲著名的食物醬，營養價值高但是味道很重，通常要塗抹在麵餅上吃，而且外地人不一定吃得慣。西西帕斯是去年澳網亞軍，里多以為弗里茨打不贏，結果弗里茨四盤7-6、5-7、6-3、6-3搞定了西西帕斯。

弗里茨說：「我女朋友認為我自信過頭了，但是願賭服輸，我吃過這東西，我不太喜歡，但我會確保她吃下去。」維吉麥是澳洲常見的食品，現場就有人遞給弗里茨一罐。

里多確實有點小看弗里茨了，他是本屆美國隊排名最高的種子，也是8強僅存的美國選手。里多或許該把賭注放在下一輪，因為弗里茨接下來的對手是球王喬柯維奇（Novak Djokovic）。弗里茨說：「我以前對陣他的時候比較年輕，還沒到最佳狀態，對上他這樣的人我必須要在最佳狀態。這次我有信心，如果我能打得像這場一樣好，那我仍有機會獲勝。」弗里茨生涯對喬帥0勝8敗。