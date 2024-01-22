寒流影響，氣象署表示從今天中午開始，北部、東北部降至10度以下，一路凍到周三，急診醫師田知學指出，天冷猝死的風險通常發生在準備出門時，由於溫差大，頭、頸部一定要保暖，肝膽腸胃專科醫師吳文傑也說，夜晚是氣溫最低的時候，半夜起床上廁所也很危險，一定要穿暖再去，起床姿勢也要慢。

振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學表示，猝死風險通常發生在準備出門時，溫差大、氣溫極端變化下容易引發，所以出門前一定要好好保暖，尤其是頭、頸部，而有些長者喜歡早上到公園運動、散步，但天氣太冷就該暫停幾天，避免在最冷時間點出門。如果真的中風，要把握中風後4.5小時搶救，心肌梗塞則要把握1.5小時的黃金時間。

肝膽腸胃專科醫師吳文傑之前曾在臉書指出，天氣越冷、胃食道逆流、食道靜脈出血也越容易發作，所以天冷待在家保暖最好，若一定要外出記得戴圍巾、毛帽、毛襪，補充溫開水或適量薑茶。此外，在寒冷的凌晨起床上廁所，一定要穿好保暖外套再去，因為血管對溫度的調節較差，同時起床時姿勢也要放慢，如果房間有暖氣就開著睡覺，尤其高齡長者、嚴重心血管、腦血管疾病患者、肝硬化及食道靜脈曲張患者更要小心保暖。