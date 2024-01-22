每年第一季，台股通常都有所謂的資金行情，統計10年以來，台股僅有2020和2022年的第一季出現下跌，其餘8年都呈現上漲，而10年來第一季的平均漲幅超過3%，第二季也有6個年度續漲，顯示第一季進場勝率高。

台股近期出現修正，雖然資金行情遞延，但今年適逢降息循環將啟動，行情拉長的續航力可期，搭配電子庫存調整進入尾聲，除了新應用AI需求強勁，在資金寬鬆前提下，無論電子或非電子皆可望健康輪動，產業趨勢向上確立且穩定配息的高股利率股欲小不易。2023年台股高息ETF夯爆，2024年可望持續發燒，00939持股不限產業，高股利率股一把抓，正好與台股後市的趨勢相符。

高息ETF強強滾，投資人對於穩定配息以賺取固定現金流趨之若鶩，00939所追蹤的臺灣高息動能指數針對台股除權息週期而量身打造訂做，此時募集可完全掌握今年台股高息標的之除息關鍵時刻，據歷史數據模擬回測，指數近5年平均股利率近10%、達9.85%，含息年化報酬率達13.71%，兼具高息與高效，採月配息，在IPO時期以每股15元持有是最聰明的投資術，相當適合愛息族納入投資的資產池中。