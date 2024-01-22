大陸各地陸續出台支持科創企業的配套政策，卻也變相造成國內行業過度競爭的「內捲」現象。專家分析，在國內外產業過剩的情況下，大陸科創企業必然需要走出國內市場、走向海外，而憑藉價格非常低廉同時又是高質量的產品，2024年相信會有更多的大陸企業走出去、走向全球。

澎湃新聞報導，由上海同濟大學國家大學科技園主辦的2024「啟帆計畫」跨年沙龍，20日舉行圓桌論壇環節，圍繞科創浪潮下的同濟機遇展開討論。據了解，該園於2001年成立，2023年被大陸科技部、教育部聯合認定為「國家大學科學園」。

「不少科創企業在2023年過得極度困難，只有部分頭部的科創企業在市場分化的過程中能取勝」，上海同馭汽車科技有限公司創始人兼董事長舒強感慨，去年科創企業面臨的市場環境可以用「兩極分化」來概括，有一些行業過得較為艱難，但有部分企業，譬如人形機器人行業，在這兩三年得到了快速發展。

另一方面，舒強認為，即便在同一個行業裡，企業之間也在分化。頭部的科創企業更加容易在相對困難的環境中取得信任。他表示，做到行業頭部的科創企業，對於公司的風險管控和經營管理做得非常紮實。在2023年，他明顯感受到資本市場對科創企業的態度是「冰火兩重天」，很多企業在去年融不到資金。

2024年，對於科創企業來說最大的發展機遇在哪裡？安永華中區審計服務主管合夥人湯哲輝表示，2023年科創企業有一個很大的特徵是「科創出海」。科創企業在國內面臨非常激烈的競爭，國內外產業過剩的情況下，科創企業必然需要走出國內市場，走向海外。

「2024年我相信更多的企業會走出去，走向全球」，湯哲輝稱，國內科創企業首先要抓住兩大關鍵字：「科技創新」和「中國製造」。因為國內具備完善的產業鏈，讓中國企業能造出價格非常低廉同時又是高質量的產品。他認為，2024年中國企業走出去時，可以說是拿技術換市場。

武岳峰科創合夥人馮銳稱，2023年中共中央經濟工作會議結束後，上海也相繼出台了對科創企業支持的配套政策，譬如基金方面號召投早投小投硬科技，此外還有很多高校比如同濟大學也在重視高校科技成果轉化，這對於科創企業來說都能起到很好的促進作用。

同濟大學醫學院教授，上海微譜科技集團創辦人任天斌表示，2024年科創生態逐漸融合將會是一個重要趨勢，「以前的高校、科創企業，大家各有各的領域，各做各的體系。現在同濟大學將逐步融合科技園和各個領域的科創生態，從高校到人才的培養再從基礎研究到應用領域，逐步提高科創型企業的生產力」。