大陸利用探空氣球侵擾的動作加遽！國防部今（22日）表示，偵獲共機4架次、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動，另偵獲6枚空飄氣球，逾越海峽中線，分於基隆西方、屏東西方，續向東飄行。而這也是陸方利用探空氣球擾台後，創下單日數量最多的紀錄。

單日數量創新高！陸「氣球海」戰術又來，6枚探空氣球越中線。(國防部提供)

單日數量創新高！陸「氣球海」戰術又來，6枚探空氣球越中線。(國防部提供)

根據國防部公布解放軍軍機艦動態，迄今（22日）上午6時止，偵獲共機4架次、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

昨（21日）上午5時56分、8時08分、9時54分、9時45分、下午13時50分、晚間19時33分，陸續偵獲空飄氣球6枚，逾越海峽中線，分於基隆西方65、57、72浬、屏東西方164浬、基隆西方65、92浬，高度約1萬5000呎至2萬7000呎，續向東飄行，並於昨（21日）上午6時50分、8時24分、10時10分、下午15時45分、15時48分、晚間22時08分消失。