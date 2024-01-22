網紅超哥因不滿直播主Toyz批評自家經營的海鮮餐廳，氣得當街痛毆Toyz，導致對方頭破血流、送醫縫了10幾針，衝突畫面更透過直播全程放送，瞬間引起外界熱議；然而，超哥今（22）日於臉書發文向外界道歉，同時再怒嗆Toyz。

超哥今（22）日於臉書發文向外界道歉，當晚自己氣昏頭沒忍住「用超派鐵拳揍了Toyz一頓」即便Toyz不懷好意而來，更在直播上大肆批評，自己也不應該動手「先動手就是不對的行為」並自認「我的修養不夠，我深切反省」不過他強調若讓他再選擇一次「我還是會揍他，侵門踏戶的王八蛋」。

接著，他也宣布海鮮店的新店規，他表示，自己願意接受善意的建議與評論，不過「小店不歡迎沒有同理心的奧客」店裡的夥伴都會當客人為朋友熱情招待，「但我們也是人生父母養，不是您的下人」希望彼此都可以互相尊重與體諒 「您若是來挑刺找事兒，慢走不送，我們不歡迎您，小店老闆超哥的必殺技是超派鐵拳，可以免費招待奧客超派鐵拳吃到飽，小店歡迎狗與貓，但小店不歡迎Toyz」。

事實上，Toyz去年曾到超哥經營的連鎖店「超派炸雞進行食評，卻在影片結尾抓到員工到暗巷偷倒清潔後的廢棄物」導致兩人結下樑子，雖事後兩人於節目《賀瓏夜夜秀》上擁抱和解，但如今超哥因不滿自家餐廳遭到批評，為此當場痛毆Toyz，對此，Toyz目前已對超哥提告恐嚇、傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等4罪。