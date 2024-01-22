西門U2電影館退租萬年大樓8樓店面後，房東招租未果，決定脫手賣出，開價2.8億至今仍未成交，此事引起網友們熱烈討論。

萬年大樓8樓出售，屋齡50年佔地333.8坪，開價2.8億。網友們見此事直呼，「如果有2.8億買這要幹嘛，出租到回本，要花多久？」、「真的很難賣，投報率應該不高」、「真的有點可惜，應該好好規劃一下，位置那麼好。」

事實上，早在2021年U2電影館撤出8樓，房東曾開價每月50萬求租，但一直沒有找到有緣人，後來決定直接脫手，尚未找到合適買家。

此外，根據591房屋交易網資料顯示，萬年大樓8樓的使用分區為商四，權狀坪數多達388.14坪，管理費為每月5.7萬元，雖有地下室設備，但已損壞當作倉庫使用。ETtoday報導，經查地籍謄本，8樓屋主戶籍登記在信義區仁愛路豪宅之中，推估該豪宅每戶要價至少1億，顯示屋主雄厚的財力。

萬年大樓於1970年動工，1973年落成啟用，長期以來一直西門町的重要地標，見證西門町的繁華與變遷，從早期的冰宮、MTV影城，到後來走百貨公司模式，地下一樓為美食街，樓上大小攤位不同，販售電玩模型、化妝品及飾品等流行事物。