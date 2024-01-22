網紅Toyz（劉偉健）20日晚間到Youtuber超哥（黃伯超）餐廳開直播，直言「醋飯超難吃」，雙方一言不合，在街頭上演真人格鬥秀，Toyz被打到頭破血流，送醫縫了10多針，引發各界關注。對此，律師呂秋遠引用三國時代一個歷史人物的故事，表示面對一個存心想攻擊你的人，其實有很多種方式可以處理，但無論什麼原因，「打人都是不對的，特別是在孩子面前打人」。

呂秋遠22日在臉書發文表示，「超派」超哥暴打Toyz的事件，肯定是觸犯刑法的傷害案件，必須接受法院審判，無論如何打人都是不對的，特別是在孩子面前打人。然而面對這起新聞評論，許多人卻對被毆打的Toyz冷嘲熱諷，似乎也有支持超哥的人，但在一個主張言論自由不該被暴力威脅的社會，「這到底應該怎麼解釋呢」？

呂秋遠引用三國時代的歷史人物「禰衡」來舉例，這個不太出名的角色，生平卻耐人尋味。「禰衡」是孔融的好友，孔融三番兩次向曹操推薦他，希望能被曹操錄用，但禰衡面試時卻對曹操口出「狂言」，批評他手下一個人才都沒有，不論武將張遼、許褚，文官荀彧、荀攸，又或是夏侯惇、曹子孝，都被說得一無是處。對比超哥暴打Toyz事件，呂秋遠表示，「禰衡如果活在當代，又想當youtuber評論美食，肯定會有生命危險」。

呂秋遠敘述當年歷史，當時曹操按耐不悅的反問，禰衡又有什麼了不起的地方？禰衡則回說自己上知天文，下知地理，只要願意，就能將曹操輔佐成如堯舜一樣的人，更自比是「孔子、顏回」等級的人物。曹操聽了並未動怒，而是一笑置之，讓禰衡去樂隊裡擔任「鼓史」，負責在宴會時打鼓製造氣氛。某次演奏完，禰衡竟當著曹操的面脫掉全身衣服，痛罵曹操識人不明，不懂得重用自己，將來肯定做不成大事業。

曹操遭如此羞辱，仍沒有動怒，而是退一步說他這裡是「小廟」，若禰衡真有那麼厲害，乾脆派往荊州勸降劉表，並承諾辦到的話回來就讓他做大官，並強派禰衡去荊州赴任。

禰衡不改惡毒的嘴，到了荊州繼續狠批劉表，劉表發現他出口尖酸刻薄，想罵誰就罵誰，他自知招惹不起，於是將他送到黃祖手上。人人都知黃祖很會打仗，但脾氣很差，聽到禰衡一連串批評，便勃然大怒，立刻要屬下將他處死，禰衡得年28歲。

呂秋遠表示，看完故事許多人或許可以嘗試對號入座，面對批評，大家可以當曹操、劉表，甚至是黃祖，畢竟不是都得要自己當壞人，假別人之手，也是一種方式。但有些為了特殊目的像「網路流量」前來批評、找麻煩的人，「有時候，難免會不小心遇到類似黃祖一樣的人」。

呂秋遠指出，我們得提醒自己不要當黃祖，但是面對禰衡，其實可以理解為何黃祖這麼生氣，因為最令人生氣的不是批評，而是懷著惡意來攻擊你的人，怎麼做對方都不會滿足，「但還是強調，請別讓自己當黃祖，特別是，在小孩面前打人，非常不對」。