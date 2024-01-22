身為國內重要情報單位的移民署，門禁安全管制竟然出現大漏洞。本報掌握獨家消息，一名年輕男子，在去年11月間，神不知鬼不覺的躲過移民署安管措施，竟闖入署本部大樓在各辦公室大樓內遊蕩2天半後才被發現，據傳曾闖入正、副署長等高官辦公室。弔詭的是，移民署逮到人後，竟然未將該位不明男子查明身分及送交法辦，反而直接讓其離去，整起案件「人間蒸發」，不禁讓人搖頭，情報機構遭到入侵竟然如此便宜行事，完全無視國家安全。

移民署負責管制所有本國、外國在台人士身分資料、入出境國人資料以及國外管制對象(恐怖身分)等資料，早已被列為重要情報機關。但管制卻如此鬆散，令人匪夷所思。

根據調查，一名身穿襯衫，西裝褲的男子，去年11月間某個星期五下午，進入移民署署本部大樓後，躲過層層安管，竟然由不明地方潛入入口管制森嚴的署本部大樓內，整個過程完全沒人發現。

直到隔周一(兩天半後)上班日，這名男子在署內遊蕩，引起署內辦公人員起疑，才通知保全將這名男子留置，一問之下，才知道這名男子竟然如入無人之境，將移民署當自己家，在各辦公室內獨自生活了2天半。

據了解，由於移民署所有辦公樓層並沒有進行管制，所有人均可以自由進出，移民署緊急調閱該名男子滯留期間動線，發現他在各樓層間遊蕩，甚至一度闖入署長、副署長等高官辦公室，但是否有機密情報遭竊，移民署完全隱匿。

但更讓人不解的是，該名男子遭逮捕後，移民署竟然「吃案」，沒有通知警方或是報案進行調查，竟讓這位男子從容離去。而事後署長、副署長辦公室所在樓層，立刻就加裝門禁系統，讓人不禁懷疑其中是否出現資料外洩問題。

日前台北郵局才發生一起25歲阿兵哥在郵局廁所睡著，在郵局內遊蕩36小時後才報警求援，警方也曾介入調查。

實際上，2009年6月30日，也有一名婦女躲過警戒森嚴的衛哨，成功闖入總統府，並搭上電梯到達五樓國安會辦公室，逗留時間長達40分鐘。

2014年，也曾有一名婦女謊稱腳傷，搭乘國防部交通車，闖入國防部後，朝國防部長、副部長辦公室所在建物的「紅樓」走去。婦人身上沒有掛出任何國防部證件，但也沒有軍方人員察覺不對勁，婦人就暢通無阻地朝紅樓前進，如入無人之境。

移民署遭闖入事件至今仍未曝光，但單位不思改進，卻選擇隱匿，萬一該名男子是有計劃及目的性而來，造成的國安漏洞後果將難以彌補，此案值得國安單位深思。