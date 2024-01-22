頻爆爭議的香港籍網紅Toyz（劉偉健），20日晚間到另名網紅超哥（黃伯超）餐廳開直播，因直言「醋飯超難吃」，遭超哥當街爆打，引發外界譁然。事後，有不少網友起底民進黨台北市議員王閔生似與超哥「是好友」、曾與超哥一起拍片介紹美食，因而出征王閔生臉書，轟「挺街頭鬥毆人士的議員」。對此，王閔生最新回應，稱「不認同任何形式的暴力行為」。

Toyz被打得頭破血流，警方21日將超哥依殺人未遂等罪嫌移送，北檢複訊後5萬交保，警方並通知參與圍毆的男子到案說明。由於王閔生去年12月底曾出現在超哥的影片中，一起介紹木柵美食，超哥甚至以「好朋友」稱呼對方。在毆打事件爆發後，不少紛紛湧入王閔生臉書開嗆「來朝聖，挺街頭鬥毆人士的議員」、「不能說你好朋友的店醋飯難吃，不然會被打，好可怕」、「議員請公開譴責，就算是自己的好友，也不能這樣無視自己選區的暴力事件」、「終於明白了」、「請問你是超派黃伯超的好朋友，對於魚好吃醋飯不好吃，圍毆，有什麼想法」。

對此，王閔生留言回應網友，「日前閔生收到超派人生團隊邀請，介紹家鄉美食，無論是網路以及店家反饋，都收穫不錯的成果。很遺憾昨日發生這樣的事件」。他也強調，不認同任何形式的暴力行為，全案也已由大安分局偵辦當中，依法處理，該怎麼辦就怎麼辦。

另外，超哥今(22日)也在粉專po文，「跟我拍過片的人很多，閔生只是其中之一。我揍Toyz是一個獨立的事件，跟介紹景美木柵當地美食有什麼關係？」，也嗆「如果我真的是黑道那就好了，那Toyz應該就不敢上門砸場子了吧！」