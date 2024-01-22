58歲建築工人易群林曾在深圳街頭用公益鋼琴彈奏多首曲子，引來路人陣陣掌聲，影片在網路上爆紅後，他也受到許多粉絲喜愛。最近，易群林受邀現場觀看總台春晚，還在北京彈起鋼琴，他也透露心願：「希望能請到偶像郎朗指導自己。」而郎朗也回應了。

建築工人易群林來自湖南岳陽，進過玩具廠、電子廠工作，後來在工地工作。如今他在深圳光明區的一家工地做洗碗工，偶爾也接一些其他工地的雜活。據他表示，15歲時他才接觸鋼琴，因家庭條件有限只能自學，但憑藉過人的天賦，一首曲子他只要聽3遍就可以在鋼琴上彈奏出來。在深圳務工期間，他幾乎沒有接觸過鋼琴，直到2023年4月他與工友路過華強北時，看到公益鋼琴隨手一彈，影片被上傳到網路爆紅。

近日，易群林收到了「春晚等著你」的邀請函，將前往現場觀看龍年春晚。當時春晚記者拜訪易群林，易群林秀了一段鋼琴，想讓他發現藏在鋼琴蓋裡的邀請函，誰知易群林打開鋼琴蓋把藏好的信封直接放在鋼琴台上，直到記者提醒：「您不看一下信封裡有什麼嗎?」易群林這才打開信封，看到裡面竟然是春晚邀請函，易群林激動到雙手顫抖：「我一個老農民，做夢都沒夢見這麼高光的時刻！」逗趣的反應笑翻網友，易群林如約來到北京，並在總台央視大廳進行了鋼琴演奏演奏後，他靦腆地笑著說：「我是喜歡彈琴的建築工人，很喜歡郎朗老師，有機會的話，我想郎朗老師能不能指導指導我！」

影片發布後，網友紛紛幫易群林喊話郎朗，21日晚，郎朗在社群媒體上回應了易群林：「易大哥，看到了您的視頻，為您熱愛生活的精神按讚，感謝您的喜歡，也期待見到您！」