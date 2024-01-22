大學生一天給給多少生活費才夠用？有位男網友很煩惱，在臉書社團「匿名公社」貼文尋求網友的建議，該位網友表示，兒子已經滿18歲，過幾個後月就要上大學，全家已經開始討論，該給他多少生活費？

網友指出，他與妻子是雙薪家庭，月收入是6位數，目前的想法是1個月給兒子1萬元當生活費，不管兒子是否住在家裡，都會幫他包學（雜）書本費，房租，水電，瓦斯，第四台，網路，手機費等基本生活費用。

兒子只要拿這1萬元，支付他自己的機車油錢、保養維修與其他通勤費用，每天的餐飲，看病掛號費等，只需要處理他自己的基本人身需求。

他們希望兒子專心讀書，不要去為了錢打工，與兒子討論額度時，兒子認為一天最少要500元，最後大家都退一步，等兒子上大學，就先以1萬2為生活費，並且每日記帳，當作後續探討商量生活費的依據。

網友表示，「伙食費你一天給多少啊？一天三餐100元也要9000了」、「你不希望他為了錢打工，可是給的好像有點少耶」、「自立自強，打工兼差賺錢吧~固定給10000，要多花錢自己出去打工滿18歲了，可以打工賺錢養活自己了，不出去歷練怎麼讓孩子成長，做家長的也該要放手了吧」。

「給一萬在北部不太夠生活，但是我覺得給一萬然後讓他去打工是最適合的。大學打工不只是為了錢，是要在工作中磨合和成長，除了學科能力之外，做人處事和基本生活技能也很重要的」。

「你們都已付了學費房租、水電瓦斯網路手機還要每個月給他一萬？孩子都已經要18歲了，真的該放手讓他去為自己的選擇負責了」、「假日能打工阿~提早讓孩子學會賺錢沒不好」。