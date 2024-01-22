台啤雲豹舞蹈總監、樂天女孩舞蹈副總監楊曉帆，近日發行第二首單曲〈沒有Sunday〉，企圖透過不斷累積音樂作品，對唱歌的熱情，精進舞藝，展現認真努力不懈的精神。

去年底才推出個人音樂作品〈想得美〉的她，發行單曲後演出邀約不斷，引發了廣大樂迷的期待和關注；身為啦啦隊樂天副總監、台啤雲豹總監的楊曉帆在工作繁忙的同時，也面臨著作為歌手和製作人的雙重挑戰，把所有的時間精力，不眠不休幾乎都投入到音樂的世界裡。

為了新歌，楊曉帆還身兼MV導演，MV裡頭的佈景擺設都是她從自己的家搬過去的，還把自出道以來，粉絲們送給她的禮物當道具，讓一路陪伴的粉絲可以一邊看MV的同時，找到彼此回憶的彩蛋。

被問到近日「啦啦隊女孩轉換跑道」的新聞事件，林襄、李多慧疑似要出走樂天女孩，楊曉帆也大方回應表示，自己身為初代啦啦隊女孩，認為女孩們不管有沒有繼續擔任啦啦隊，只要有自己新的未來計畫都是好事，讓自己更進步是值得鼓勵。不管有沒有在啦啦隊，只要喜愛表演熱愛舞台，到哪裡都可以繼續發光發熱。