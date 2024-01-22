寒流來襲渠台急凍低溫有感！中央氣象署預估（1月23、24日）中部以北低溫僅剩6、7度，緊逼「霸王級寒流」，這波寒流目前看來是入冬來至今最強的一波。新北市政府提醒民眾，使用燃氣熱水器及暖爐要正確安裝，環境通風也是重要關鍵。

根據新北消防局統計，一氧化碳中毒案件，有7成以上發生在12月到2月期間，由於寒流來襲氣溫驟降，民眾容易緊閉門窗，消防局提醒民眾，燃氣熱水器安裝屋外比較安全，避免屋外加裝窗戶、堆積雜物、晾曬大量衣物等，以維護居家安全。

消防局李清安局長呼籲民眾防範一氧化碳中毒原則，除了平常進行居家環境一氧化碳潛勢檢視，如熱水器是否正確安裝、陽台是否加裝窗戶、堆積雜物衣物等；最重要的是，民眾使用耗氧器具時，應注意保持空氣流通。

戶外式熱水器正確安裝方式。（翻攝畫面）

新北市林口區日前發生日一起一氧化碳中毒事件，民眾將燃氣熱水器安裝在室內，且陽台加蓋通風不良，造成2人一氧化碳中毒，所幸及時送醫搶救，才驚險保住性命；過去也曾發生民眾於密閉室內，以瓦斯爐長時間煮食，或以木炭煮火鍋、燒烤、取暖等，造成一氧化碳中毒事件。

消防局再次提醒，使用燃氣等設備時，出現頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒，立即停止使用燃氣設備，打開門窗讓空氣流通，並離開現場前往通風處，再撥打119電話求助。