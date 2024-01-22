電腦或機械設備旁放綠色乖乖，是台灣的特殊文化，台積電每年也會和乖乖推出聯名款，今年取名為「綠色金順乖乖」，已在台積電各廠區販售，一包售價24元，掀起搶購熱潮，有人搶到後轉手到網路拍賣，一包賣到660元，是原價的27.5倍，不少人笑說，台積電乖乖比台積電股票還熱門。

台積電今年和乖乖聯名推出的乖乖，利用晶（金）圓諧音，取名為「綠色金順乖乖」，已於上周四、五（18、19日）在各廠區的7-ELEVEn開賣，一包售價24元，每名員工最多購買1箱、12包。

由於各廠區配發數量有限，又是台積電限定版，造成員工爭相搶購，沒想到有員工搶到竟上網轉售，實際上蝦皮購物查看，一包售價從最低100元，到最高一包660元，是原價的27.5倍，更有人搶到整箱，整箱價格從原價的288元飆到3600元，轉手價驚人。

有竹科人得知後笑稱，一包「綠色金順乖乖」售價24元，在網路轉賣的價格、漲幅比台積電的股價飆得更快、更高。