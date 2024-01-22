美國國會中國問題委員會指控中國大陸汽車零配件製造商青島三祥科技股份有限公司存在貿易欺詐行為，美國國土安全部突擊搜查了該公司的美國總部。

法國廣播電台引述美國Axios新聞網站1月21日消息，美國國土安全部上周對青島三祥設在俄亥俄州的美國子公司執行了搜查令，該公司是一家中國大陸汽車零配件製造商，美國國會一個委員會指控其進行貿易欺詐。

該報導說，美國立法者越來越擔心中企逃避美國關稅。

據《代頓日報》（Dayton Daily News）和其他當地新聞報導，美國國土安全部特工18日搜查了位於俄亥俄州莫瑞恩（Moraine）的哈科製造集團（Harco Manufacturing Group）。該集團在2015年被青島三祥控股併購。

搜查在凱特林大道3535號進行，這是哈科製造集團Harco工廠的地址，也是三祥北美（Sunsong North America在其網站上列出的地址。

美國國土安全部發言人告訴《代頓日報》，這次搜查是「正在進行的聯邦調查的一部分」。該媒體說，國土安全部沒有立即回應置評請求。三祥北美（Sunsong North America）和哈克製造集團（Harco）也沒有立即回應置評請求。

報導稱，在去年9月，美國眾議院中共問題特別委員會成員致信美國國土安全部部長亞歷杭德羅．馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），指責青島三祥為逃避美國關稅而將部分生產轉移到泰國。

信中引用了青島三祥的公開文件，其中指出該公司的產品受到美國對中國大陸製造的某些商品徵收 25％進口關稅的限制，「為了降低關稅成本，加快了在泰國的生產」。

在信中，眾議員邁克．加拉格爾（Mike Gallagher R-WI）和眾議員達林－拉胡德（Darin LaHood R-IL）稱，三祥的這個活動是「公然的貿易欺詐行為，對美國製造商造成了災難性的影響」。

兩位議員寫道：「利用轉運逃避美國關稅嚴重違反了美國法律，損害了美國的經濟和國家安全」。

該事件的背景是，拜登政府保留了川普政府從2018年開始對中國大陸徵收的許多關稅。中國大陸未能履行其在2020年與美國達成的貿易協議中做出的增加購買美國商品和服務的承諾。