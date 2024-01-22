印度Nifty 50指數去年牛氣衝天，屢創歷史新高，2023全年上漲20％，為連8年上漲，是亞太地區表現最突出的市場之一，印度股市總市值也於2023年底前正式超車香港的3.984兆美元，成為全球第七大股市。

中投顧總經理蘇皓毅表示，印度是去年全球成長最快的大型經濟體，印度國家統計局近日公布數據顯示，截至3月的2023～24財政年度經濟成長率約7％，優於先前預測，遠高於國際貨幣基金（IMF）預估的全球經濟成長率3％，甚至是成熟國家經濟成長率的4倍。

而印度也是供應鏈從中國大陸轉移的最大受益者，科技大廠蘋果已通知其零件供應商，iPhone 16的電池將由印度工廠供貨，電動車大廠特斯拉也與莫迪政府官員進行初步會談，討論印度生產電動車的可能性。

此外，印度2024年亦面臨領導人大選，潛伏政治不確定性風險，所幸總理莫迪及印度人民黨（BJP）將尋求連任，且目前市場預測莫迪勝選機率極高。莫迪也承諾，印度將在他的第三任任期內「超德趕日」、成為世界第三大經濟體，印度中長期投資的利多已開始發酵。

蘇皓毅指出，儘管印股目前處於相對高檔，但考量印度的高經濟成長動能、人口紅利、印度製造等三大優勢簇擁，印度已成為外資新熱點，有望迎來黃金十年榮景，投資人宜儘早定期定額或單筆分批布局印度基金。

中租基金平台整理2023全年績效前十強的印度股市基金，漲幅均超越印股指數，其中群益印度中小基金、台新印度基金漲幅均逾4成，野村（愛爾蘭系列）印度領先股票基金、景順印度股票基金、首域盈信印度次大陸基金漲幅也近3成。

中租投顧指出，上述結果顯見，即便經濟溫和成長，只要市場處於多頭行情，主動式基金的最大優勢，就是能為投資人找尋跳脫指數以外、具超額報酬的投資標的。

蘇皓毅建議，投資人在挑選印度基金時，除了參考績效表現外，亦可留意強調研究經理團隊來自或坐落於印度的基金，優勢在於能真正深入了解當地文化與企業動向，精準捕捉優質個股的新興商機。