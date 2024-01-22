藝人陶晶瑩及李李仁於2022年自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，曾創下百貨街開業就連三天完售的業績，但在去年八月時約滿收攤，退出百貨公司美食街。但近日傳出是辣杯杯的股東們發生經營上的歧見，使陶晶瑩、李李仁與劉姓股東雙方互告，日前法院判決陶晶瑩夫婦公司敗訴，判賠315萬元。對此，陶晶瑩更是回嗆網留言，並要在中午開直播回應。

陶晶瑩與李李仁開設的辣杯杯公司，與供貨的劉姓大股東因廠商點心採購及利潤問題，遭陶指控劉姓合夥人賺差價掏空公司，涉嫌詐欺及背信，且陶晶瑩認為該商品有經過她大量宣傳，有線上及線下通路成本，溢價部份屬行銷成本，故拒付貨款。但新北地院於去年12月27日宣判出爐，辣杯杯敗訴，要賠315萬餘元。而劉姓股東也向法院聲請假執行要查封辣杯杯公司資產獲准。

對此，陶晶瑩今天上午在臉書宣布「中午左右直播」，應是要對此進行說明，但有酸民則在貼文下留言「一口吞」、「直播法院認證一口吞嗎？」、「想一口吞掉貨款啊，不然咧？你說判決書是訛？ 這麼大的官威喔？」，但有更多網友留言聲援陶晶瑩。

陶晶瑩則回應「以訛傳訛欸！」、「吞什麼？他們先找媒體亂說話⋯⋯你就信了嗎？法院並沒有說那個什麼要獨吞股份的事啊！」