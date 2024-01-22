國民黨重返國會第一大黨，將推國民黨準立委韓國瑜與立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長，但立委傅崐萁也表態要爭取「國會領袖」。國民黨中央委員會政策委員會今舉辦「國民黨第十一屆新科立委座談會」，傅崐萁受訪時喊話，自己是能夠在國會促進藍白合的人，「假投票是一個民主的制度不能放棄」，過去前立法院長王金平等人也是經由假投票產生，但是更重要是宮廷派跟實戰派是可以並行。

傅崐萁表示，立法院三黨不過半，這是國會改革的最大契機，過去任何時間只要國會有一黨獨大，絕對不會推動國會改革，這次唯有在野橫縱連橫，才有可能進行一次徹頭徹尾的國會改革，這不是口號。

傅崐萁說，立法委員並非政黨的工具，帶著滿滿基層民意可望改革、可望國家進步，過去往往都是和稀泥，只要有政黨獨大絕不會有國會改革，美國有國會調查權、聽證權、不得藐視國會權、國會不得說謊否則重罪等的法律，這才能讓113席立委每一席都成為一位獨立行使職權的國會議員，成為人民的靠山。

傅崐萁表示，中華民國各部會在各政權時代的腐敗，往往都是因為政黨政治把國會議員職權閹割，所以此時此刻非常重要就是國會改革，「這是我這次要參選國會領袖最主要的原因」。他也稱，合縱連橫在野的部分，他也是能讓藍白合作讓國會正常化，這是他最主要目的。

傅崐萁也指出，假投票是一個民主的制度，非常不容易形成的，「今天不能放棄一個民主的制度」，他也舉過去從王金平、曾永權、洪秀柱等人，每一位都是經過假投票初選所產生的，一個民主政黨一路走來非常不容易，要珍惜這份成果。

傅崐萁直言，「不管大家的想法如何，我們絕對不可能跑票」，因為在野黨要團結，更重要的是監督執政黨，我們一定會堅守崗位，也會堅持民主制度可貴，任何想法都尊重，「但更重要是宮廷派跟實戰派想法可以並進」，最重要的是國會改革不能等。

傅崐萁強調，2024大選他擔任後援總會總幹事、2020輔選韓國瑜跑全國、2022九合一擔綱提名輔選責任，不是為了哪一次就是希望國家壯大、清廉政治，他的政務可以接受檢視，任何想法都尊重，但民主可貴必須珍惜。