"Don't poke the bear" 👀



Novak Djokovic responds to a member of the crowd looking to get under his skin 🍿 pic.twitter.com/1S9wQxwemg — Eurosport (@eurosport) January 17, 2024

球王喬柯維奇（Novak Djokovic）拒打Covid-19疫苗而兩度被耽誤大滿貫賽事，最先引爆疫苗風波的就是2022年澳網。喬帥已於去年順利重返澳網並摘冠，但今年比賽照樣有人在觀眾席叫囂，要喬帥去補打疫苗。對付這種人，喬帥也毫不客氣地向觀眾席招手，要對方「下來當著我的面講。」

喬柯維奇在澳網受歡迎，但還是比不上地主選手，他次輪碰上澳洲非種子選手巴比倫（Alexei Popyrin）大戰四盤才贏，觀眾明顯都支持巴比倫。喬帥賽後說：「老實講，這並不是最適合比賽的氣氛，觀眾在兩次發球之間大聲吵嚷，持續整場比賽。令我困擾的是某人在觀眾席謾罵我，我叫他下來當我面講，但對方缺乏勇氣。」

2022年澳網、美網相繼以疫苗規定擋下喬柯維奇，但也擋不了太久，2023年澳網、美網冠軍皆落入喬帥手中。

重奪美網冠軍的喬柯維奇當時解釋：「我從未反對疫苗，我一項堅持的是自由選擇的權利，我認為很多人是被強迫接種的，他們沒有選擇。」即使是不喜歡喬帥的人，也得承認他保養身體的能力是一流的，他在30歲前拿下12座大滿貫冠軍，滿30歲後又拿了12座。