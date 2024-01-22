去年12月，廖男在高雄前鎮區漁港路闖紅燈時撞上一輛汽車，車損倒地的他竟然牽起機車肇逃。（高市前鎮分局提供／袁庭堯高雄傳真）

廖姓男子有詐欺、竊盜、妨害兵役等前科，遭全台6個地檢署通緝，逃亡時還刻意借用友人的機車代步。去年12月，廖男在高雄前鎮區漁港路闖紅燈時撞上一輛汽車，車損倒地的他竟然牽起機車肇逃。前鎮分局日前透過監視器畫面鎖定他的行蹤，大批便衣警察成功在草衙區路口成功將他圍捕到案，詢後將廖男解送地檢署歸案。

去年12月前鎮區漁港路發生一件機車撞擊自小客車肇事逃逸案，警方廖男騎著機車，不顧紅燈穿越綠燈車陣，當場撞上一輛紅色小客車側，廖男人車當場噴飛，機車車頭幾乎全毀。

豈料，倒地的廖男不等汽車車主下車，硬是扛起半毀的機車逃離現場。事後車主報案，警方調閱監視器，聯繫肇事車主到案說明，發現車主是一名女性，但監視器畫面中肇逃騎士身形明顯為年輕男子，警方懷疑女車主說詞避重就輕，詢問後女出者仍否認機車借給他人使用。承辦員警擴大調閱監視器與查訪後，證實肇逃的確實是是35歲的廖男。

警方查出廖男居無定所，19日傍晚，發現廖男騎機車行經前鎮區中山、時代路口，研判他打算前往草衙地區，便出動大批便衣員警分乘多輛機車，提前至草衙重要道路埋伏。沒多久，果然發現廖男出現在草衙、中平路口。

「派出所喔，可以靠邊嗎？」便衣員警分騎多輛機車、四面八方一擁而上，瞬間在路口緊緊圍廖男，廖男根本插翅難飛，只能乖乖就逮，走到路旁人行道隨即被壓制。員警向廖男宣讀犯行及前科後，當場上銬將人帶回。

經查，廖男遭高雄、屏東、臺南、雲林、桃園、臺東六個地檢署發布通緝，案由有詐欺、竊盜、妨害兵役等案件，2022年間便開始逃亡。通緝期間，廖男不斷向友人借用機車代步來躲避警方查緝，本以為可低調行動，沒想到騎車發生車禍又肇事逃逸，反被警方鎖定，全案於警詢後將廖男解送地檢署歸案。

前鎮分局呼籲，將自身的交通工具借給他人使用時，務必要知道對方的用途，若不慎發生交通事故除能釐清責任歸屬，也能避免遭到有心人士將愛車作為犯罪工具來躲避警方的稽查。