來自台灣、在澳洲雪梨街頭表演「氣球人」的街頭藝人Vincent Huang驚傳溺斃，7日上午他在澳洲王島（King Island）進行自由潛水時不幸溺水，搶救不治。Vincent Huang的表演曾在2天內吸引600萬人次觀看，被外媒評為「怪誕、超乎尋常」。
澳洲第9新聞頻道（9news）等報導，近年來經過雪梨中心商業區（CBD）的民眾，或許常看到一名男子站在瑜珈墊上，把自己整個身體塞進一顆巨大的藍色彈力球裡，並且隨著音樂上下跳躍、擺動，這位被譽為「雪梨氣球人」（Sydney Balloon Man）的街頭藝人是來自台灣的Vincent Huang。
不過1月上旬，Vincent Huang前往澳洲本島與塔斯馬尼亞州（Tasmania）中間的王島海域自由潛水時，不幸溺斃。
報導指出，救難人員於7日中午11時30分左右接獲溺水報案，Vincent Huang當時已被拉上岸，由同行友人們進行心肺復甦術（CPR）急救，可惜最終搶救不及。
目前尚不清楚Vincent Huang溺水原因。
友人表示，在大眾眼中，43歲的Vincent Huang是氣球人，但在朋友們心裡，他是經驗豐富的釣魚、狩獵愛好者、自由潛水員及滑雪愛好者。
Vincent Huang最早於2019年開始在雪梨街頭表演。澳洲特殊廣播服務公司（SBS）2023年7月報導，Vincent Huang的一段表演曾在短影音平台TikoTok上爆紅，2天內吸引600萬人次觀看，他的表演還被英國《每日郵報》（Daily Mail）描述為「怪誕、超乎尋常」。
當時他受訪表示，完全不知道自己在網路上很紅，還要求澳洲記者把爆紅影片傳給他，當被問到表演時的心情如何，他簡短回答「很開心」。
文章來源：Social media star dubbed 'Balloon man' for his bizarre shows in Sydney's CBD dies in free diving accident
#台灣 #澳洲 #街頭藝人 #氣球人 #Vincent Huang
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。