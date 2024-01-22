來自台灣、在澳洲雪梨街頭表演「氣球人」的街頭藝人Vincent Huang驚傳溺斃，7日上午他在澳洲王島（King Island）進行自由潛水時不幸溺水，搶救不治。Vincent Huang的表演曾在2天內吸引600萬人次觀看，被外媒評為「怪誕、超乎尋常」。

澳洲第9新聞頻道（9news）等報導，近年來經過雪梨中心商業區（CBD）的民眾，或許常看到一名男子站在瑜珈墊上，把自己整個身體塞進一顆巨大的藍色彈力球裡，並且隨著音樂上下跳躍、擺動，這位被譽為「雪梨氣球人」（Sydney Balloon Man）的街頭藝人是來自台灣的Vincent Huang。

氣球人Vincent Huang的表演曾在2天內吸引600萬人次觀看。

不過1月上旬，Vincent Huang前往澳洲本島與塔斯馬尼亞州（Tasmania）中間的王島海域自由潛水時，不幸溺斃。

報導指出，救難人員於7日中午11時30分左右接獲溺水報案，Vincent Huang當時已被拉上岸，由同行友人們進行心肺復甦術（CPR）急救，可惜最終搶救不及。

目前尚不清楚Vincent Huang溺水原因。

友人表示，在大眾眼中，43歲的Vincent Huang是氣球人，但在朋友們心裡，他是經驗豐富的釣魚、狩獵愛好者、自由潛水員及滑雪愛好者。

Vincent Huang最早於2019年開始在雪梨街頭表演。澳洲特殊廣播服務公司（SBS）2023年7月報導，Vincent Huang的一段表演曾在短影音平台TikoTok上爆紅，2天內吸引600萬人次觀看，他的表演還被英國《每日郵報》（Daily Mail）描述為「怪誕、超乎尋常」。

當時他受訪表示，完全不知道自己在網路上很紅，還要求澳洲記者把爆紅影片傳給他，當被問到表演時的心情如何，他簡短回答「很開心」。

文章來源：Man who shot to social media fame as Sydney balloon performer dies in diving accident
文章來源：Social media star dubbed 'Balloon man' for his bizarre shows in Sydney's CBD dies in free diving accident
54歲名廚「酪梨吐司教父」辭世！創世界第一好吃早餐
自駕遊日本1原因易車禍！租車業者怒了 拒租外國人
穿潛水衣誤當海豹？知名包品牌Kipling前女總裁遭大白鯊咬死

#台灣 #澳洲 #街頭藝人 #氣球人 #Vincent Huang