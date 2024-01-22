來自台灣、在澳洲雪梨街頭表演「氣球人」的街頭藝人Vincent Huang驚傳溺斃，7日上午他在澳洲王島（King Island）進行自由潛水時不幸溺水，搶救不治。Vincent Huang的表演曾在2天內吸引600萬人次觀看，被外媒評為「怪誕、超乎尋常」。

澳洲第9新聞頻道（9news）等報導，近年來經過雪梨中心商業區（CBD）的民眾，或許常看到一名男子站在瑜珈墊上，把自己整個身體塞進一顆巨大的藍色彈力球裡，並且隨著音樂上下跳躍、擺動，這位被譽為「雪梨氣球人」（Sydney Balloon Man）的街頭藝人是來自台灣的Vincent Huang。

氣球人Vincent Huang的表演曾在2天內吸引600萬人次觀看。

不過1月上旬，Vincent Huang前往澳洲本島與塔斯馬尼亞州（Tasmania）中間的王島海域自由潛水時，不幸溺斃。

報導指出，救難人員於7日中午11時30分左右接獲溺水報案，Vincent Huang當時已被拉上岸，由同行友人們進行心肺復甦術（CPR）急救，可惜最終搶救不及。

目前尚不清楚Vincent Huang溺水原因。

Man who shot to social media fame as Sydney balloon performer dies in diving accident https://t.co/zrAooYE8zd — Dr Amy Peden (@amyepeden) January 19, 2024

友人表示，在大眾眼中，43歲的Vincent Huang是氣球人，但在朋友們心裡，他是經驗豐富的釣魚、狩獵愛好者、自由潛水員及滑雪愛好者。

Vincent Huang最早於2019年開始在雪梨街頭表演。澳洲特殊廣播服務公司（SBS）2023年7月報導，Vincent Huang的一段表演曾在短影音平台TikoTok上爆紅，2天內吸引600萬人次觀看，他的表演還被英國《每日郵報》（Daily Mail）描述為「怪誕、超乎尋常」。

2023 Throwback: This viral video of a man dancing in a balloon in Sydney's CBD blew up on social media earlier this year.



Meet Vincent Huang, the man inside the balloon.



For the latest news videos, visit: https://t.co/VKVau0QuNt pic.twitter.com/AkkVb6ndP1 — SBS News (@SBSNews) December 28, 2023

當時他受訪表示，完全不知道自己在網路上很紅，還要求澳洲記者把爆紅影片傳給他，當被問到表演時的心情如何，他簡短回答「很開心」。