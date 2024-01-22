農曆年前政府發錢了！有網友在Dcard發文指出，他早上看到手機跳出通知，經查是收到行政院發放的「租金補貼」。許多人也開心透露租金補貼入帳了，有網友領到1萬5701元。

一名男網友在Dcard以「租屋補助，有人1/15號拿到補助款了嗎？」為題發文指出，他去年9月申請租屋補貼，12月中旬確認符合資格，但等了許久都沒收到錢，昨（19日）再度發文，透露一大早拿到補助款了。

許多網友也說有領到錢，有網友曬出銀行帳戶截圖，戶頭出現連續5筆2400元，一共收到1.2萬元「5個月的補助津貼」。另一名網友則曬出截圖，總計領到1萬5701元。

行政府111年開始推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍。2023租屋補助（租金補貼2.0）則在去年7月3日起跑，每戶每月提供最高2000元至8000元租金補貼，受理申請至2024年12月31日下午5時止。