寒流發威，「低溫假」成為討論話題，陽明山國小宣布，周二、三國小寒假課後照顧班、幼兒園課後留園停課2天，但氣象達人彭啟明指出，低溫假停班課還是該有個基本標準，否則很容易出現「媽媽覺得你會冷」的爭議。

彭啟明今天在臉書說，低溫假停班停課要因地制宜，尊重所在地的微氣候，由當地主管機關、學校校長來決定，但還是應該要有一個最基本的標準在。

彭啟明表示，颱風假於風速和雨量有一定的標準，要有所本才能做風險評估，那麼低溫幾度會顯著對交通、維生或生活上的安全造成影響，如果找不到關聯或歷史紀錄，很容易有「媽媽覺得你會冷」的不同意見。

氣象署表示，今天（22日）寒流影響，各地天氣非常寒冷，北部及東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，預估北部今天中午起將降到10度，以及華南雲雨區東移，今下半天起降雨有更明顯且範圍擴大的趨勢，尤其在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，預計雨下到明天晚上，北部、宜蘭1000公尺以上山區，中南部2500公尺以上山區有望降雪。

氣象署說、周二、三（23、24日）是這次寒流氣溫最低的時段，台灣各地非常寒冷，預估台南以北及宜花低溫約7至9度，高屏及台東9至12度，周四（25日）清晨各地天氣仍非常寒冷，白天起寒流逐漸減弱，各地氣溫回升，但高溫仍不超過20度。