周一香港恆生綜合指數早盤跌193點或1.3%，為15115點。國企股(H股)跌1.3%。科技指數跌1.6%。

騰訊跌2.1%；阿里巴巴高開2.4%之後，現升0.2%；美團賣壓大，現跌4.7%。

其它市值較大的公司，港交所跌2.9%，報223港元；匯豐控股跌0.2%；建設銀行則持平。

幾乎所有的板塊都下跌。內需的餐飲股下跌，九毛九跌4.5%，海底撈挫4.1%，呷哺呷哺跌4.1%。

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