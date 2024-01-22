高雄市深夜驚傳發生5死命案！今天（22日）凌晨，消防隊獲報新興區七賢二路的一棟大樓的出租套房有人需要救護，救護人員抵達之後，破門進入發現其中已經有2大3小5人倒臥在床上已明顯死亡多時，警方事後鑑識，現場並無外力介入痕跡，經探查後，發現屋主夫婦疑似有經濟壓力而選擇輕生。

根據屋主友人表示，曾聽過女主人提及被經濟壓力壓得喘不過氣，但是否為此原因，警方仍要調查。

據了解，這起人倫悲劇係因女屋主的公司同事因聯絡不到該女而報警，緊急通知警方前來處理。警消破門而入後發現，女屋主和丈夫及3名小孩疑輕生，因家中門窗緊閉，5人被發現時均已明顯死亡。

檢警發現，此家庭最後一次進出是20日，因此可能已發生憾事1天了。至於命案詳細原因，還有待警消調查。

高雄市社會局說，經查無保護及脆家通報紀錄，也非自殺列管案，社會局已派社工關懷並連結慈善資源，並協助處理喪葬事宜。

社會局也藉此呼籲，孩子是獨立個體應尊重生命權，民眾如發生重大家庭變故事件，請撥打1957福利諮詢專線或1925安心專線尋求協助。

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