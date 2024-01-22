醉男持空氣槍亂射鄰居門 辯稱「驅逐陌生人」

北市文山區陳姓男子，本月4日晚間9時許酒後覺得有人侵入樓梯間，為了「保護鄰居」，持空槍手槍到樓梯間，並朝門板擊發，全案因鄰居聽到聲響觀看監視器，嚇得趕緊報案，警方調查陳男子就住在同棟1樓，不曾與樓上住戶口角，全因酒後有被害幻想，全案依恐嚇罪送辦，陳男也主動拿出4把生存遊戲使用的空氣槍交給警方。

警方表示，本月4日居住在辛亥路7段連棟公寓住戶報案，指稱社區內，不明男子持槍朝他家大門、門窗掃射，並提供男子持槍的監視器畫面，影片顯示男子戴手套，持手槍朝門板射擊，並發出2、3聲「蹦蹦」聲音，由於當時正值總統、立委選舉，警方擔心與選舉有關，立刻介入調查，發現男子居住在1樓。

警方30分鐘後找到24歲陳男，他辯稱，1樓大門門鎖故障，他在屋內聽到有人出入，擔心陌生人會侵入樓上鄰居屋內，酒後持空氣手槍進入樓梯間，並在2樓、4樓開槍，試圖利用聲響，趕走陌生人，警方聽他說法怪異，且鄰居報案稱看到手槍非常害怕，警方依恐嚇罪送辦，陳男也交出放在屋內另外3把空氣槍。

警方提醒民眾「無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞，處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰規定」，若遇到糾紛勿以暴力方式解決，可尋求警方協助，以免衍生不必要的事端。

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