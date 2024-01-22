香港《經濟日報》報導，香港經濟、股市樓市彌漫悲觀情緒，經濟學家陶冬接受專訪時認為，今天香港在危機之中，但勉勵港人不要妄自菲薄，應具備創新思維與時並進，並以英國前首相邱吉爾名言：「永不浪費一場好的危機（Never let a good crisis go to waste）」，勸勉要好好利用目前的經濟問題，推進3大支柱改革，「如果3大支柱能夠走出來，具備全球競爭力，那麼香港經濟一定會好，香港樓市一定會好。」

香港受到3大因素夾擊：不進則退

陶冬指出，香港樓市、企業及消費信心均下跌，源於3大因素夾擊：一、美國激進加息，重創香港經濟及樓市；二、中方經濟面臨挑戰及地緣政治因素，令香港金融市場承受很大壓力；三、經濟陷入意想不到的困境，本地消費者外流成為壓低零售業的一塊巨石。

陶冬分析，香港本身問題是不進則退，「零售業過去20年進步真的不大，這些年香港都忘記了居安思危」。他指出，不少港人只懂得希望大陸旅客大量湧進來，但租金太貴壓榨服務業的利潤及創新空間，港元隨美元升值也加劇成本壓力，所以零售、旅遊、飯店及餐飲業都需要重新檢視生存之道。

香港地產是衍生品：經濟好，樓市就好

過去香港以4大產業作經濟支柱，但陶冬坦言部分產業已結構性下跌，例如港口吞吐量已跌出世界前十，這與大陸經濟逐漸走向內循環有關。他預期，香港經濟未來會以3大新支柱推動，分別是金融業、旅遊業，以及科技與金融聯動的先進產業。

市場繼續看淡香港今年樓市，陶冬形容：「香港地產是個衍生品，當經濟好時，地產就會好。」就像80年代樓市跟經濟同時起飛，是因為不少廠家搬到大陸賺到錢，而近十年大量大陸資金到港亦推動樓價，「我不認為香港地產會死，但甚麼時候反彈、怎樣反彈，取決於香港經濟轉型」。