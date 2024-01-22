全姓男子前年為前女友慶生並求復合遭拒，竟掐昏她後持剪刀猛刺脖，又拿水果刀割斷氣管、頸動脈致死，一審判處無期徒刑，二審考量他犯後自首符合減刑規定，且有高度教化可能，依殺人等罪改判21年徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。

全男與廖女透過網路交友APP認識，進而交往成為男女朋友，雙方因熱戀而進入蜜月期，全男從桃園市搬遷至台中市工作並與廖女同居在她租屋處，而後廖對全感情轉淡，與全男分手後，全志廷即搬遷至廖的租屋處3樓，但其2人仍有聯絡交往，全依然深愛廖對她關懷備至。

全男因懷疑廖女與其分手是因為另有新歡，心生忌妒不甘，並且屢屢求歡不成，2022年5月28日晚間，趁其為廖女慶生時，向廖女提出復合及發生性行為之要求，為廖女拒絕，2人發生激烈爭吵。

全男先徒手猛力推拉廖的頭部撞擊浴室牆面及地板，另以雙手用力掐住廖之脖子，迄廖女暈厥窒息失去意識，持剪刀朝廖之頸部刺殺後，復持水果刀割開廖頸部，切斷其氣管及兩側頸總動脈，致廖女大量失血休克而當場死亡，隔天他主動到警察局自首犯行。

一審台中地方法院依殺人等罪判處無期徒刑，二審台中高分院指出，全男於案發後自首，適用減刑規定，依法律規定即不得量處死刑，且他始終坦承犯行，惡性未達應最長期監禁之程度，依殺人罪等罪判處有期徒刑21年，全男及檢方提上訴，最高法院駁回確定。