美籍男轉機睡過頭用空檔玩台灣又迷路，警伸援手趕飛機。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

一名澳洲籍的73歲男子皮爾森，21日清晨自美國搭機抵達桃園機場欲轉機前往日本，卻在候機時不小心睡過頭錯過班機，他改完機票後打算利用整天的空檔時間，到鄰近機場的大園地區探索當地人文風情，卻又不小心迷路不知如何是好，警方獲報到場關心並協助送他到機場，避免再次錯過班機，也讓他對於台灣警方的人情味留下深刻的印象。

大園警分局表示，潮音派出所於21日晚間11時許接獲民眾報案，稱有一名外籍男子在巷弄內徘徊，到處向人問路疑似迷路，請警方到場協助。員警獲報前往關心，只見男子衣著單薄神情疲憊，而當時正逢寒流來襲又下著雨，員警擔心他的身體狀況，便先將他帶回派出所，並提供熱茶及食物讓他回復體力。

經員警一番溝通後，得知男子名叫皮爾森，是清晨從美國洛杉磯搭機抵台，欲搭乘上午的班機轉往日本與朋友會合，但在候機時卻不小心睡過頭錯過班機，於是改搭乘22日凌晨的航班，男子利用候機的空檔時間，到附近的大園地區走走，體驗台灣的風土民情，途中卻不小心迷路走到小巷弄內，他到處向人問路，卻因語言不通，不知該如何是好。

警方得知後，確認他距離搭機還有一段時間，趕緊送他到機場完成報到手續，男子對於臺灣警方的積極熱心，深深表示感謝，給了員警一個大大的擁抱，直呼下次一定要再來台灣玩。