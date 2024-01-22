機師工會理事長李信燕出面受訪，強調罷工前24小時會對外預告。（陳夢茹攝）

長榮航空機師就加薪、外站津貼、違法聘用外籍機師等問題進行罷工投票，今結果揭曉，票數壓倒性通過，已取得合法罷工權。機師工會表示，不排除於春節期間罷工，會提前24小時對外通知。

機師工會今天上午9點於工會辦公室針對長榮分會與長榮航空的勞資爭議罷工投票進行開票，會員人數共1398人，又分為長榮會員、非長榮會員，計910人領票，其中900人同意罷工、10人不同意，機師工會長榮分會成功取得合法罷工權。

工會理事長李信燕表示，長榮分會有高達85%的長榮機師同意授權由工會發動合法罷工，全體會員也達65%同意發動罷工，不排除於春節農曆年間罷工，接下來會在25日的理事會議中，詳細討論罷工形式及細節，工會承諾會在發動罷工前24小時預告，以免乘客撲空。

李信燕指出，長榮分會會員中，高達75%客機飛行員屬於737、787機型的長程機隊，執勤往返美國、加拿大、歐洲各主要航站，若罷工啟動，上述3地區影響最大。

李信燕盤點，美國航線有洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓；加拿大則是多倫多、溫哥華；歐洲包括巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等，呼籲乘客提前準備其他方案。

李信燕強調，希望長榮航空能好好坐下來和工會對談，拿出平等協商態度、實質解決問題，工會絕不是為了罷工而罷工，現在離2月9日除夕還有一段時間，希望公司可以在這段時間內與工會談，若公司有誠意對談，工會也會調整腳步。