每當寒流來襲，許多人都會喝黑咖啡來暖身，不過，營養師陳嫚羚指出，這並非很好的選擇，關鍵在於咖啡因會導致血管收縮，反而讓手腳更冰冷，建議可加入肉桂粉，有助身體產熱、提高體溫。除此，她還分享4款驅寒飲品，包括紅茶、薑汁鮮奶、熱可可及桂圓紅棗茶，不僅暖身又對健康有正面影響。

陳嫚羚在粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文表示，天氣冷的時候，總會想喝點熱飲來暖身，但小心喝錯反而導致反效果，像是黑咖啡、綠茶、薑汁珍奶、奶茶、酒類等，她認為都非最好的選擇，並整理出各自可替換的最佳驅寒飲品如下，以供民眾參考：

1、黑咖啡換成肉桂咖啡：當咖啡因攝入過多時，易造成血管收縮，引起手腳冰冷；若天冷想喝咖啡，不妨可加點肉桂粉，其所含的肉桂醛，能幫助身體產熱、提高體溫。

2、綠茶換成紅茶：經過發酵後的紅茶，才具有較多的茶黃素，能促進能量代謝，幫助較長時間維持體溫。

3、薑汁珍奶換成薑汁鮮奶：珍奶中的奶精可能含反式脂肪，不利血管健康；牛奶能提供優質蛋白質，搭配產熱的薑汁最佳。

4、奶茶換成熱可可：熱可可具有可可多酚，有助於維持心血管健康，保持良好循環力，讓身體維持溫暖。

5、酒精換成桂圓紅棗茶：酒精會造成血管擴張，起初會熱，但退酒會更冷；改喝桂圓紅棗茶能幫助暖身、安神好入睡。

除了上述飲品外，在飲食方面，陳嫚羚提到，不妨多加一些辛香料類的食材，像是蔥、薑、蒜、胡椒、辣椒、山葵、韭菜等，皆有助於身體暖和起來。