中巴經濟走廊國際合作協調工作組第四次會議21日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行，會議由大陸外交部副部長孫衛東和巴基斯坦外秘卡茲共同主持。會議上，雙方圍繞第三方參與中巴經濟走廊建設的模式進行深入探討。

據大陸外交部指出，雙方高度評價中巴經濟走廊啟動10多年來取得的豐碩成果，一致認為應落實好兩國領導人重要共識，共建增長走廊、民生走廊、創新走廊、綠色走廊、開放走廊，打造走廊「升級版」，努力將中巴經濟走廊打造成高質量共建一帶一路的示範性工程。

雙方圍繞第三方參與中巴經濟走廊建設的模式進行深入探討。雙方重申致力於確保走廊建設項目安全順利推進，同意加強媒體合作，增進智庫交流，不斷充實走廊建設合作內涵。

中巴經濟走廊從中國大陸的新疆喀什往西南伸延，一直到巴基斯坦的瓜達爾港，全長三千多公里，於2013年正式啟動。隨後，中巴經濟走廊框架下一批能源、交通、基建項目相繼落地。