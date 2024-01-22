男女交往的感情路上，彼此之間發生嫌隙，很容易爭吵或賭氣，嚴重時甚至鬧分手，但有些人反而更能珍惜感情，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座懂得節制情緒，即使心中再惱火，也不放棄對方，也從沒想過分手這件事，對他們來說，吵架是一件很正常的事情，甚至越吵感情越好。

▌射手座

射手脾氣比較衝動，生氣時就會很惱火，這種情緒可能不會立刻表現出來，但是能明顯感覺到他們的態度變冷淡，不過就算生氣，他們也沒想過分手，但會若有若無地令對方感到他內心壓抑的不快。

對射手來說，再怎麼惱火對方，也不會平白無故就爆發情緒，他們分得很清楚，該珍惜的依舊會重視，該關心時也不會少，不會因為生氣就輕易疏遠和離開，射手雖然容易發脾氣，心裡卻懂得珍惜感情。

▌天蠍座

天蠍脾氣算是很溫和，不會輕易對誰發脾氣，在性格方面，天蠍或許強勢了一些，可是感情方面卻很少意氣用事，能在理智和衝動之間拿捏尺度，哪怕跟情人賭氣，該關心和體貼時不會吝嗇一絲一毫。

天蠍表面的強勢霸道，遠遠小於他們內心的冷靜溫和，再惱火也不會失去分寸，越是自己在乎和重視的人，天蠍就越不會隱藏自己的脾氣，天蠍即便再惱火，也沒想過真正疏遠對方，甚至沒想過跟對方分手，天蠍內心相當重視感情，絕不會輕易說出分手兩個字。

▌水瓶座

水瓶向來真性情，對喜歡的東西敢於爭取，對不喜歡的也敢於拒絕，水瓶在戀愛中敢愛敢恨，從不會刻意隱藏自己的真實情緒，即便他們心情不好，火氣也不會一直憋在心裡，面對所愛之人，他們生氣了不會假裝高興，不過，水瓶冷靜下來，很快就會澆滅不快的心情。

水瓶脾氣來得快去得也快，或許前一秒還在生氣，但下一秒轉頭就忘了之前的不愉快，不會長期冷落心愛的人，生活中水瓶常會發脾氣，但這些都不重要，因為聰明的水瓶非常懂得自我調節，就算再惱火情人，也從沒想過分手這件事，他們反而會更加認真對待這份感情。