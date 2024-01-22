「荒謬大師」沈玉琳過去被封為通告王，近年來轉戰主持人的他，今年更入圍金鐘獎綜藝節目主持人；然而，他近日在節目上被問及最深刻的尾牙時，他透露，有場尾牙自己親眼目睹鋼管辣妹不僅逐桌讓男賓客磨蹭其胸部，更當董娘的面抓了董事長的頭開始磨蹭，讓他當場傻眼。

日前節目《11點熱吵店》邀請許多經驗豐富的藝人分享尾牙的主持、表演經驗，一開始主持人沈玉琳就先被問及是否有印象深刻的尾牙，他表示，過去主持的某場尾牙中請來鋼管辣妹表演，但這位鋼管辣妹竟從台上跳到台下，更逐桌讓男賓客磨蹭其胸部。

然而，他眼看鋼管辣妹即將走到主桌，加上當時董事長還與董娘坐在一起，讓他心想「不會吧？！他老婆在旁邊欸」結果即將輪到董事長時，董事長竟默默將眼鏡拿下，讓他忍不住開玩笑直言：「董事長也是不應該，有夠沒水準的！」

影片嵌入自 11點熱吵店YT

接著鋼管辣妹還真的當董娘的面，抓著董事長的頭開始磨蹭胸部，而董娘嚇得當場瞪大眼睛，他坦言，當下真的不知道該如何是好「加油也不是，我就沒講話」。