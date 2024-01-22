回顧上周盤價，廢鋼、鋼筋持續平盤，內銷盤價連兩周持平，型鋼產品基價也持續維持平盤。
豐興本周盤價平轉升，廢鋼收購價在每公噸1.14萬元，鋼筋價格每公噸為2萬元，鋼筋重回整數價位，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，而日本、美國廢鋼雙雙平轉升，日本2H廢鋼本周從每公噸380美元漲為385美元；美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸375美元上漲為380美元。澳洲鐵礦砂則連三跌，由每公噸130.75美元小跌至130.65美元。
豐興(2015)周一(1月22日)開出本周內銷盤價，中止連兩周平盤，國內廢鋼、鋼筋基價分別每公噸上漲200、300元。型鋼產品基價則持續維持平盤。豐興經理莊文哲表示，本周內銷重拾漲勢，主要仍是國際廢鋼原料上漲帶動。關於大陸地方基建喊卡，莊經理認為，大陸預期還是在弱勢中求穩定，大陸螺紋鋼價格前周下滑，上周基本穩定；加上目前大陸北方仍受天候影響鋼筋需求，價格稍弱屬於季節性正常現象。
回顧上周盤價，廢鋼、鋼筋持續平盤，內銷盤價連兩周持平，型鋼產品基價也持續維持平盤。
豐興本周盤價平轉升，廢鋼收購價在每公噸1.14萬元，鋼筋價格每公噸為2萬元，鋼筋重回整數價位，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，而日本、美國廢鋼雙雙平轉升，日本2H廢鋼本周從每公噸380美元漲為385美元；美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸375美元上漲為380美元。澳洲鐵礦砂則連三跌，由每公噸130.75美元小跌至130.65美元。
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