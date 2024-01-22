回顧上周盤價，廢鋼、鋼筋持續平盤，內銷盤價連兩周持平，型鋼產品基價也持續維持平盤。

豐興本周盤價平轉升，廢鋼收購價在每公噸1.14萬元，鋼筋價格每公噸為2萬元，鋼筋重回整數價位，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，而日本、美國廢鋼雙雙平轉升，日本2H廢鋼本周從每公噸380美元漲為385美元；美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸375美元上漲為380美元。澳洲鐵礦砂則連三跌，由每公噸130.75美元小跌至130.65美元。