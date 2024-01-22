高市青年局局長張以理（左）與飛輪電商實習生（右）交流商品陌生開發流程。（柯宗緯翻攝）

高市青年局局長張以理（右）感謝飛輪電商執行長賴勇全（左）響應大港青年實習計畫。（柯宗緯翻攝）

高市青年局局長張以理 (右一)拜會飛輪電商，與執行長賴勇全(左一)交流實習計畫安排。（柯宗緯翻攝）

曾任電商龍頭亞馬遜工程師的賴勇全，放棄千萬年薪，返鄉創業飛輪電商（Hour Loop Inc.），就是看好高雄的人才和資源潛力，前年該公司在美國那斯達克上市，還擠入前十大賣家。賴勇全響應高市府青年局「大港實習媒合計畫」，提供青年實習機會，累積軟、硬實力，也替企業提升競爭力。

飛輪電商是亞馬遜平台上的第3方賣家，以代理商模式販售品牌方的商品，一開始創業以年節常見的玩具、公仔販售為主，慢慢擴展到如今超過10萬種銷售品項，年營業額超過1億美元。

賴勇全透露，這種銷售模式的利基在替品牌方承擔銷售風險，同時「尋找開發有銷售潛力的新產品上又得跑得比亞馬遜快，才能創造更高的營收」，因此數據分析、庫存管理對飛輪電商來說極其重要，這也是他們對新進人才的基本訓練和要求。

高市府青年局長張以理日前拜訪實飛輪電商，感謝飛輪電商提供實習名額，共同扶植高雄青年。賴勇全肯定實習媒合計畫，也表達對青年的期許，期待透過「大港青年實習站」的媒合，找到對電商有興趣及抱負的人才，培養他們成為管理階層，一同帶領公司往亞馬遜平台銷售第1名賣家的目標邁進。

去年，中山大學資訊管理研究所陳同學透過大港實習計畫到飛輪電商實習，她提到，在「飛輪」工作收穫滿滿，常常需要腦力激盪，激發更多元的創意和想法；且公司的輪調制度讓她可以體驗不同工作內容，廣泛探索自己的興趣、發現不足的地方，對於未來職涯發展有很大幫助。