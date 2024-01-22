台灣銀行台東分行今限量發售303套「甲辰龍年生肖紀念套幣」。（蕭嘉蕙攝）

喜迎龍年，中央銀行發行「甲辰龍年生肖紀念套幣」，今上午開放臨櫃銷售4.5萬套，台東分行限額303套，每人限購2套，買氣紅不讓，排隊人龍近100公尺長，搶頭香的溫姓民眾足足排了16小時，另有準阿嬤特別為雙胞胎孫搶生日禮。

中央銀行委託台灣銀行公開發售9萬套「甲辰龍年生肖紀念套幣」，網路預購及臨櫃銷售各配售4.5萬套，每套售價1900元，網路預購者每人最多可申購10套，8日上線開賣短短3小時搶購一空，今上午9點臨櫃銷售開跑。

上午8點，記者實地走訪台灣銀行台東分行，距離開賣尚有1小時，搶買隊伍已綿延近4間店面、約100公尺長，當中排隊時數最長的是16小時，相比往年乏人問津的景象，今年買氣盛況空前。

台灣銀行台東分行公告表示，配售總量500套，扣除網路預購繳款197套，餘303套供臨櫃購買，每人限購2套，意即前150名才能購得。

搶頭香的溫先生表示，為了買給孩子當禮物，前一天就從池上出發，下午3點抵達銀行排隊。

即將升格當阿嬤的陳女士說，從來沒有買過生肖套幣，為了龍年誕生的雙胞胎孫子女，早上7點就來排隊搶購，希望送給孫子女當生日禮物。