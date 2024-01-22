九太科技董事長沈會承的兒子沈謙，昨（21）日在台北漢來大飯店辦婚宴，擁有好人緣的沈會承，婚宴現場眾星雲集，宛如三金典禮，除了陳美鳳、任賢齊、藍心湄、邱瓈寬、狄鶯等人，還有電影男神邱澤，最令人意想不到的是綜藝大哥大張菲也現身喝喜酒，難得一見他的近況。

陳美鳳、唐玲、楊銘威等藝人紛紛在社群上曬出婚宴照，可以看見他們身旁名流雲集，像是邱澤、任賢齊、藍心湄、邱瓈寬、狄鶯、郭泰源、白家綺、周曉涵、王振復、紀寶如、向娃、劉福助、寶媽等人通通都在，婚宴現場星光熠熠，連演藝圈大哥張菲都現身出席，給足九太科技董事長沈會承面子。

其中唐玲發文「沈董娶媳婦，恭喜當阿公了。世紀婚禮，賀客雲集。」可以看見照片中還出現了張菲，退出螢光幕約6年的他雖然已經高齡72歲，看起來依舊容光煥發，讓不少網友也驚訝不已。陳美鳳也發文表示：「沈董兒子娶媳婦，而且也當阿公了，今晚的婚宴非常開心，已經亮燈要送客了，大家都還捨不得走。」

張菲2018年主持節目《綜藝菲常讚》停播，他也消失螢光幕前，先前出席好友沈文程演唱會的活動，張菲被問到有無可能復出主持節目，他表示：「我們那個時代的菜很貴，開節目沒有那麼簡單。」