本報獨家掌握，去年11月間，一名年輕男子曾躲過移民署安管措施，闖入署本部大樓，在各辦公室大樓內遊蕩2天半後才被發現，據傳更曾闖入正、副署長等高官辦公室，至於是否有機密情報遭竊，移民署完全隱匿。事實上，這已不是國家重要單位遭不肖人士闖入，2009年間也有一名婦女躲過警戒森嚴的衛哨，成功闖入總統府，顯示我國情報單位維安漏洞百出。

2009年6月30日，一名謊稱是「國策顧問」的曾姓女子，成功混進總統府，並搭上電梯到達五樓國安會辦公室，逗留時間長達40分鐘。

據了解，曾女從1996年起就不斷向總統府陳情，請願紀錄高達65次，曾女因十分熟悉總統府維安狀況，才能趁府內維安人員疏漏時混進總統府。6月30日當天，她趁著總統府職員上班時，混在一大群職員中，躲過衛兵的盤查進入府內，當她在五樓被國安會人員發現有異而留置時，曾女甚至還透露「早已進入總統府好幾次」。

當時任內總統馬英九並不在國內，也沒有發生任何意外，馬英九回國後得知此事，立刻召開檢討會議，總統府外圍警衛的憲兵211營營長、負責四號門的警衛士官兵，以及內部安全維護、監視器監看人員因明顯失職，分別遭倒到申誡和記過處分，最嚴重者記過兩次。