新冠疫情期間改變民眾就醫習慣，衛福部今天發布修正《通訊診察治療辦法》，新增5種特殊情形可使用通訊診療，包括慢性病照護計畫病人、疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護、災害傳染病或其他重大變故照護，今年7月1日實施，預估247萬人受惠。

新冠疫情期間，為避免民眾外出看病有染疫風險，國內破例開放視訊診療。目前通訊診療已是國際國際間的新常態，衛福部長薛瑞元表示，根據《醫師法》第11條規定，醫師除特殊情況外應親自診療， 而這些特殊情況就是今天公告修正的《通訊診察治療辦法》。

現行法規已允許5種情況可通訊診療，包括急性後期照顧、長期照護服務、國際醫療照護、居家醫療照護、家庭醫師收治照護，本次新增5情況，包括慢性病照護計畫病人、疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護、災害傳染病或其他重大變故照護，共有10種情況可線上看病。

衛福部長薛瑞元表示，這10種線上看病的情形可分兩大類，第一是經衛生局審查通過的計畫，第二是符合健保包裹式給付的計畫，並非每個病人都可以直接和醫師約診做通訊診療，若醫師執行不在範圍內的通訊診療，依照《醫師法》可處2萬以上10萬以下罰鍰。

《通訊診察治療辦法》早在去年初就預告修正，但遲遲未公告上路，最大爭議在於基層診所憂心大醫院「搶生意」，恐違背分級醫療的初衷。薛瑞元坦言，由於基層不放心，所以持續討論並作調整，目前基層都可以接受，例如慢性病照護、長期照護等項目，大部分都是以基層為主。

衛福部醫事司長劉越萍說明，本次《通訊診療法》修正還增加了醫師可在線上提供的醫療服務，包括醫療諮詢、會診、精神科心理治療、開立檢查檢驗單等。另有條件開放醫師線上開立處方，包括初診開藥（國際醫療照護、矯正機關收容照護、因災害傳染病或其他重大變故無法線下就醫）、開立管制藥品（慢性病照護之精神病照護、疾病末期照護），以及所有特殊情況的複診開藥。

衛福部表示，在《通訊診療法》發布施行前，將積極對於虛擬健保卡、電子處方箋、藥品交付、全民健康保險相關計畫及資安驗證標準公告等措施，做更完善、詳實的規劃及準備，確保通訊診療得以順利執行。