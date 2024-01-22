國民黨立院龍頭之爭陷分裂，不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣搭檔角逐，但立委傅崐萁也表態要爭取「國會領袖」，國民黨主席朱立倫則強調，國民黨會團結一致、團進團出。台北市長蔣萬安表示，民眾對於國民黨在立院有高期待，要發揮戰力就一定要團結一致。

蔣萬安指出，相信國民黨團會團結，黨內今日也會開座談會進行溝通和討論，民眾對於國民黨在立院有高期待，盼國民黨立委發揮強力監督施政的角色，每位立委都是國民黨的資產，要發揮戰力就一定要團結一致。