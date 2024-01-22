針對新國會三黨不過半，民進黨立院黨團總召柯建銘昨（21）日接受專訪，談到立法院最新局勢時開酸，民眾黨8席立委「沒有用」、「演太離譜會被淘汰」。此話引起了網友們的強烈不滿，痛批「傲慢」、「少瞧不起人了」。
柯建銘昨在政論節目《真實對話》接受專訪，當被問到「民進黨只有51席立委，國民黨加上盟友有54席，民眾黨8席，未來局面是否會變成藍白主導？」時，稱民眾黨立委「沒有用」，因國民黨不會讓他們主導局面，且民眾黨若全是來製造國會紛亂，就會是毫無作用的8席。
柯建銘並稱，接下來就是2026縣市長選舉，各黨都在大布局，新國會將會是大賽局，「演得太離譜會自動被淘汰」。
相關新聞被轉傳至社群平台PTT後，引發了鄉民熱議和強烈不滿，「少瞧不起人了」、「權力的傲慢至此，台灣的悲哀」、「民進黨老人也知道太離譜會被淘汰喔」、「形象差，選舉沒人要，繼續出來放話就對了」、「有沒有用是你可以決定的喔」、「民進黨不演了」。
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