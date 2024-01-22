枋寮漁港的浪漫愛情橋。(屏縣府提供)

迎接農曆年節到來，屏東枋寮及鹽埔漁港換上「新裝」，透過光環境營造出煥然一新的夜間美感，屏東縣政府同時串連屏東市、潮州、佳冬、恆春等地文資景點，以應景的花藝布置，增添年味，讓遊客到屏東走春，感受濃濃年節氛圍。

枋寮漁港夜間光環境更顯迷人。(屏縣府提供)

枋寮漁港營造浪漫氛圍超好拍。(屏縣府提供)

繼屏東燈節於上周登場，枋寮、鹽埔漁港也在農曆新年前夕，妝點繽紛的光環境裝置。枋寮漁港以「戀戀漁港」為主題設計，在漁港的吊橋布置愛心拱門，營造浪漫愛情橋，入口處則有心型燈飾作品，傳遞著甜蜜的心意，為漁港在夜空中增添奪目的景色，打造出浪漫景緻，吸引不少民眾目光，停下腳步捕捉美照。

新園鹽埔漁港則以「蔚藍風情」主題，建築物透過霓虹燈條的勾勒點亮整個漁港，欄杆亦設海洋元素閃爍燈飾點綴，牆面則以海底世界投影，並加入六國語言的新年快樂祝福，為新年注入滿滿能量，祈求新的一年風調雨順、收成興旺。

除了兩大漁港，屏縣府也以「春暖花開、文資綻放」，串連包括屏市勝利星村遺構公園、屏菸1936文化基地、竹田驛站、屏東戲曲故事館、吾拉魯滋部落文物館、佳冬楊氏宗祠及恆春郡役所等文資場域，透過時尚且喜氣的花藝設計，為古蹟或歷史建築注入年節喜氣，讓人感受繁花盛豔、欣欣向榮的氣息。

屏縣府文化處表示，配合屏東燈節活動，兩處漁港及文資場域光環境與花藝，持續至2月25日，邀請大家在過年期間造訪屏東，體驗不一樣的南國人文之美。