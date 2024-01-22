台積電為全球晶圓代工龍頭，持續推進先進製程技術發展，近日有媒體報導，台積電1奈米廠有望落腳嘉義科學園區，對此，台積電強調，以台灣為主要基地，不排除任何可能性，一切資訊以對外公告為主。

台積電在上周法說會透露，考慮在高雄擴大投資，評估建置第三座2奈米廠，2奈米製程預計2025年量產，新竹寶山與高雄將是主要基地，已開始興建。至於中科擴建二期用地，外界推估將用來生產1.4奈米晶片。

至於1奈米製程，傳出有可能落腳嘉義科學園區，針對此傳聞，台積電回應，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣為主要基地，不排除任何可能性，持續與管理局合作評估在適合半導體建廠用地，一切資訊以對外公告為主。

自由時報報導，台積電1奈米不排除分佈竹科、高雄，積極爭取的嘉義、雲林也都有可能，但業界認為，目前選定哪裡設廠還為時過早。

至於海外設廠方面，日本熊本廠如期在2024年第四季量產，美國亞利桑那州的晶圓廠按計畫於2025年上半年開始4奈米製程技術量產，德國德勒斯登的晶圓廠，規劃2024年第四季開始興建。