前士林地院法官被控強制猥褻女書記官、女法官，士林地院22日第2次開庭，傳喚前法官到庭，庭後前法官表示，「絕對沒有起訴書所載的事實，天、地、神都知道，告訴人也知道，將來我會在訴訟程序上力爭我的清白，證明我的冤屈。」

前法官遭到年輕女法官指控，進行「不只一輪的噁心性騷擾行為」，同時向檢方提出告訴，檢察官更查出16年前，另一名書記官也有同樣遭遇，前法官以相同的「套路」，前年11月，將狼爪伸向年輕女法官。

起訴指出，60多歲的前法官，邀約年約30歲年輕女法官至陽明山竹子湖一家餐廳用餐，前法官以他不熟山路，將車開進人煙罕至的產業道路，在車內出手揉捏女法官後頸及肩膀。他竟還稱「好啦！再給我5分鐘」，用將右手放在被害人恥骨根部附近，順勢伸入大腿內側及隔褲碰私處。

士林地院因多名法官擔任自律委員會、性別平等委員會以及證人，至少有5名法官聲請迴避，避免老同事相見，會影響公平審判的被告的權益，實則是避免學妹審理學長猥褻同僚的尷尬場景。前法官被起訴後受訪否認所有指控，全案靜待士院進行釐清。

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