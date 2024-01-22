彰化縣員林市1名陳姓街友在去年突然失蹤，經里長通報協尋，警方追查發現，他竟遭新竹風飛沙黑幫林姓成員，以提供食宿誘騙至桃園一間別墅內拘禁，淪為詐騙帳戶人頭，直到被列為警示帳戶才釋放，刑事局中打執行2波攻堅，逮補林男及16名共犯，訊後移送法辦。

刑事局中打分析165反詐騙系統資料庫，發現經常出沒在彰化員林市公園的陳姓遊民，除了被里長通報失蹤外，其名下銀行戶頭，陸續有6名詐欺被害人匯入總計超過600萬元，遭列警示帳戶，遂報請新竹地檢署檢察官洪期榮指揮偵辦。

檢警深入追查發現，詐騙集團以免費提供食宿誘騙，將陳男帶往桃園市1處別墅拘禁，並帶往銀行開立帳戶，作為詐欺、洗錢轉帳之用，待帳戶經遭詐欺的被害人報案警示無法使用後，才將陳男釋放，經抽絲剝繭掌握幕後轉帳水房主嫌，就是活躍新竹地區的風飛沙幫27歲林姓成員。

專案小組蒐證完備，結合維安特勤警力進行第1波攻堅，在新竹東區逮捕林姓主嫌、車手及控房成員共11人，去年12月12日執行第2波查緝，在桃園觀音區緝捕6名在逃共犯成員，總計查扣140多萬元詐欺贓款、價值60萬元金項鍊、價值300萬元勞力士手錶、存摺及手機等不法證物。

警方清查，已有6名被害人匯入陳姓街友帳戶，受騙金額均超過百萬元，手法均為假投資詐欺老梗，訊後將全案依詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送法辦。