冬天各種呼吸道疾病流行，加上氣溫遽降，感冒的病患增多，中醫師邵禹豪表示，冬天感冒的民眾暴增，若身體突然出現4狀況恐是感冒前兆，包括喉嚨乾癢、聲音嘶啞、鼻水增多、筋骨痠痛等，提醒要及早處理，如果沒控制好，可能進一步發展變成鼻竇炎、支氣管或更嚴重的肺炎。

邵禹豪於個人臉書指出，入冬後感冒人數飆升，初期都有乾咳、鼻咽乾癢的症狀，如果沒有控制好，可能會進一步發展成鼻竇炎、支氣管炎或更嚴重的肺炎。

邵禹豪說，若身體突然出現4狀況，有很高機率是感冒前兆，包括喉嚨乾癢、卡痰；聲音突然嘶啞、聲帶輕微腫痛；鼻水突增多、鼻腔怪怪的；沒運動卻突然筋骨痠痛和異常疲勞，要讓感冒不要惡化成咳嗽或喉嚨痛，關鍵在於及早截斷。

邵禹豪表示，感冒在中醫又分為熱性、寒性及虛性3種，熱性著重清熱，寒性著重體內保暖，虛性則是補益和祛邪間取捨。他強調，中醫治療感冒並非咳嗽止咳、頭痛止痛、鼻塞通鼻，而是透過脈向找出背後問題，讓免疫系統正常發揮作用。