民眾黨團今舉行「內閣可以看守 施政不可擺爛」記者會，炮轟NCC淪為財團門神，針對三立入股中嘉跨越反媒體壟斷紅線、鏡電視違反許可處分附款、廣電媒體化身「打手台」，睜一隻眼閉一隻眼，呼籲NCC別再裝睡，盡速徹查裁處，也質疑行政院長陳建仁看守的內閣團隊是否是要將爛攤子丟給賴清德處理？

民眾黨不分區立委當選人黃國昌、黃珊珊、陳昭姿今開記者會，向NCC提出三大質疑。黃國昌說，蔡英文總統慰留內閣團隊，但新政府上台前，沒有辦法容許政府擺爛，除了施政要繼續推展，一連串問題也必須清理，其中就包含NCC包庇縱容的狀況。

黃國昌指出，2018年NCC允許中嘉股權案，禁止任何股東兼營新聞台，許多民間團體和立委都點出三立違法入股中嘉的事證，這些事證也得到NCC確認，但NCC卻還在裝睡，僅有限期改正，沒有處分，難道是因為三立是民進黨內重要派系，在立法院有代言人，所以就腳軟嗎？NCC主委陳耀祥連「依法行政」4個字都忘記怎麼寫嗎？

黃國昌也點出鏡電視執照案，他表示，黨政高層黑手直接伸進NCC，鏡電視原本的三董一監用白紙黑字，跟NCC檢舉鏡電視違反NCC行政處分附款，卻出現一連串光怪陸離的狀況，三董一監立即換人，大股東股份也轉讓，但NCC還是繼續擺爛不處理。

黃國昌說，鏡電視曾承諾不會製播政論節目，但卻違反行政處分的附款，難道是知道民進黨政府是最大的靠山，才敢這樣做，而2個月過去了，NCC還是沒處分，就連在野立委要成立調閱小組，也被民進黨用人數優勢封殺，但未來開議後，立院結構已有改變，將不容許民進黨挾國會優勢，護航包庇跟黨政高層關係良好的媒體大亨。

黃珊珊說，媒體在大選期間必須公平公正，民眾黨過去就舉證，三立報導強力助攻賴清德，民進黨幾乎都是正面報導，對在野黨則傾向負面報導，變成「民進黨打手台」，檢舉函已送到NCC和中選會，試問NCC什麼時候要處理？

陳昭姿說，當民進黨在野時，不斷呼籲黨政軍退出媒體，當時抗議媒體成為政府統治的工具，一起責罵NCC是「藍兮兮」、「髒兮兮」，希望民進黨記得當初對民眾的承諾，不要讓NCC仍是「髒兮兮」，甚至變成「綠兮兮」。